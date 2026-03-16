Çirkin dizisinin afişi yayınlandı

Dizide, zorluklarla büyüyen Meryem’in verdiği hayat mücadelesi sırasında Kadir’le yaşayacağı sarsıcı aşk, ikisi için de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

USTA OYUNCULAR DA KADRODA

“Çirkin” dizisinde, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi usta isimler de yer alıyor. Sürer, dizide “Cennet” karakteriyle izleyici karşısına çıkarken; Tekindor ise “Ökkeş” rolüne hayat veriyor.

Birkaç gün önce de Çirkin dizisinden yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Tanıtımda; Kadir ve Meryem'in hayatına dair ilk ipuçları ortaya çıkarken; Kadir'in Meryem'e yaptığı evlilik teklifi dikkat çekti.