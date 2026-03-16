Çirkin dizisinin afişi yayınlandı
16.03.2026 15:29
"Çirkin" dizisi çok yakında Star TV'de...
Star TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "Çirkin" için geri sayım sürüyor. Çekimleri devam eden "Çirkin" dizisinin afişi yayınlandı.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı, Star TV'nin 25 Film imzalı yeni dizisi "Çirkin" için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken "Çirkin'in afişi yayınlandı.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu "Çirkin" dizisi, Meryem (Derya Pınar Ak) ve Kadir'in (Çağlar Ertuğrul) hikayesini konu ediyor. Çarpıcı konusuyla şimdiden merak uyandıran “Çirkin”, masal tadında bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.
Dizide, zorluklarla büyüyen Meryem’in verdiği hayat mücadelesi sırasında Kadir’le yaşayacağı sarsıcı aşk, ikisi için de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.
USTA OYUNCULAR DA KADRODA
“Çirkin” dizisinde, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi usta isimler de yer alıyor. Sürer, dizide “Cennet” karakteriyle izleyici karşısına çıkarken; Tekindor ise “Ökkeş” rolüne hayat veriyor.
Birkaç gün önce de Çirkin dizisinden yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Tanıtımda; Kadir ve Meryem'in hayatına dair ilk ipuçları ortaya çıkarken; Kadir'in Meryem'e yaptığı evlilik teklifi dikkat çekti.
Çirkin dizisinin kadrosunda ise Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.
Genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan “Çirkin” dizisi çok yakında Star'da…