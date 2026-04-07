Çirkin ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına topladı
07.04.2026 10:17
Çirkin dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
Star TV'nin yeni dizisi "Çirkin", 5 Nisan Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. "Çirkin", ikinci bölümüyle de beğeni topladı.
Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin”in ekran yolculuğu sürüyor. Çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken "Çirkin" dizisi, 5 Nisan Pazar akşamı ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği “Çirkin”, son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitledi.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği "Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star'da.
ÇİRKİN İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Çirkin"in 5 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Hem Lale'nin kim olduğunu hem de Kadir'in kendisiyle para için evlendiğini öğrenen Meryem büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Kadir de Ferhat sayesinde Ökkeş'in gözünde kahraman haline geldi. Engin’in kumar borcunu ödeyen Kadir'in kulübü kurtardığını öğrenen Ökkeş, Kadir'i ortak etti. Yeniden eve dönen Meryem'in sır sakladığını öğrenen Cennet, onun saçlarını keserken; Ökkeş de Kadir ve Lale'nin ilişkisini öğrendi. Son sahnede ise Ökkeş'in Kadir ile Lale’nin evleneceğini duyurması herkesi şoke etti.
ÇİRKİN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Çirkin"in 3. bölüm fragmanında ise Kadir ve Lale'nin evleneceğini öğrenen Meryem'in yıkılması ve Cennet'in oğlu Kadir'in Meryem'e miras kalan her şeyi sattığını öğrenmesi dikkat çekti.
”Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.