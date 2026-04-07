Çirkin ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına topladı

ÇİRKİN İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çirkin"in 5 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Hem Lale'nin kim olduğunu hem de Kadir'in kendisiyle para için evlendiğini öğrenen Meryem büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Kadir de Ferhat sayesinde Ökkeş'in gözünde kahraman haline geldi. Engin’in kumar borcunu ödeyen Kadir'in kulübü kurtardığını öğrenen Ökkeş, Kadir'i ortak etti. Yeniden eve dönen Meryem'in sır sakladığını öğrenen Cennet, onun saçlarını keserken; Ökkeş de Kadir ve Lale'nin ilişkisini öğrendi. Son sahnede ise Ökkeş'in Kadir ile Lale’nin evleneceğini duyurması herkesi şoke etti.