Çirkin pazar akşamına damga vurdu

ÇİRKİN YEDİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde; Kadir ve Lale'nin evleneceği haberi Hisarlı'ya bomba gibi düşerken, Kadir bunun yalan haber olduğunu söylese de annesi Cennet'i ikna edemedi. Gerçeği Lale'nin ağzından duymak isteyen Cennet, Meryem'i de alarak İstanbul'a gitti.

Kadir, yalıya gelen annesini zar zor ikna ederken, Lale de Kadir'i kaybetmemek için Meryem'den özür diledi. Tüm bunlara inanmayan Cennet, kızlarıyla birlikte Kadir'in yanına taşınma kararı aldı.

Süreyya Pera’da düzenlenen Kamuran Akkor gecesi heyecan yaratırken, Lale’nin Meryem’e kurduğu tuzak son anda bozuldu. Ünlü sanatçının değerli kolyesini Meryem’in çantasına gizleyerek onu hırsızlıkla suçlatmak isteyen Lale’nin planını Hande fark etti ve Meryem büyük bir iftiradan kurtuldu.

Tüm bunların ardından kulübe resmen ortak olduğu gün, Ferhat’ın elindeki görüntülerle sarsılan Kadir; Meryem’in Gürkan’ı vurduğu anların kayıtlarıyla köşeye sıkıştı. Hande’nin, Lale’nin ofisinden çaldığı görüntüleri ele geçiren Ferhat, bu sırrın bedeli olarak Kadir’den kulüpteki tüm hisselerini istedi. Kadir şimdi hem Meryem’i korumak hem de her şeyini kaybetmemek arasında imkânsız bir seçim yapmak zorunda kaldı.