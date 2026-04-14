Çirkin üçüncü bölümüyle zirvede

ÇİRKİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çirkin"in 12 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Lale ve Kadir'in ilişkisinin ortaya çıkması Meryem'i üzerken, Ökkeş'in de Kadir'e olan güvenini kaybetmesine sebep oldu. Kadir'i uyaran Ökkeş, gizlice Tarık’a talimat vererek Kadir’in geçmişini ve Engin’in borcunu kapatmak için sattığını söylediği arsaların gerçek kaynağını araştırmasını istedi. Tüm bunların ardından Seher'in Cennet'e Kadir'in Meryem’le tarlalar için evlendiğini söylemesi dengeleri değiştirdi. Hastanelik olan Cennet, oğlundan evliliği için söz alırken onların yanına yerleşmeyi tercih etti. Son sahnede ise Ferhat'ın adamıyla arbede yaşayan Kadir'i korumak isteyen Meryem'in tetiği çekmesi merak uyandırdı.

"Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.