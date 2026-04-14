Çirkin üçüncü bölümüyle zirvede
14.04.2026 09:54
Yapımını 25 Film’in üstlendiği "Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star'da.
Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin", çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. 12 Nisan Pazar akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara gelen “Çirkin” son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitledi.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği " Çirkin " dizisi, üçüncü bölümüyle reytinglerde AB kategorisinde zirveye yerleşti.
"Çirkin" dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
ÇİRKİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Çirkin"in 12 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Lale ve Kadir'in ilişkisinin ortaya çıkması Meryem'i üzerken, Ökkeş'in de Kadir'e olan güvenini kaybetmesine sebep oldu. Kadir'i uyaran Ökkeş, gizlice Tarık’a talimat vererek Kadir’in geçmişini ve Engin’in borcunu kapatmak için sattığını söylediği arsaların gerçek kaynağını araştırmasını istedi. Tüm bunların ardından Seher'in Cennet'e Kadir'in Meryem’le tarlalar için evlendiğini söylemesi dengeleri değiştirdi. Hastanelik olan Cennet, oğlundan evliliği için söz alırken onların yanına yerleşmeyi tercih etti. Son sahnede ise Ferhat'ın adamıyla arbede yaşayan Kadir'i korumak isteyen Meryem'in tetiği çekmesi merak uyandırdı.
"Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.