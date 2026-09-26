Çirkin'de Meryem ve Kadir karşı karşıya. "Seni korumak istiyorum"

25 Film imzalı Çirkin'in yeni tanıtımında, Meryem'le konuşmaya giden Kadir'in “Seni korumak istiyorum” demesi üzerine Meryem'in “Beni bu hayatta üzen tek kişi sensin. Beni koruyacaksan önce kendinden koru” cevabı dikkat çekti. Fragmanın devamında Cennet'in oğluna kızması ve Lale'yi istemek için yalıya gitmeleri merak uyandırdı.

Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Müfit Aytekin, Gözde Kocaoğlu, Nur Sürer ve Tamer Levent gibi isimleri buluşturan Çirkin dizisinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor.

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin, yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.