Çirkin'de Meryem ve Kadir karşı karşıya. "Seni korumak istiyorum"
26.09.2026 16:14
Son Güncelleme: 26.09.2026 16:23
Çirkin dizisi, pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin'in 10'uncu bölüm üçüncü fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Kadir ve Meryem'in yüzleşmesi dikkat çekti.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul 'un paylaştığı Çirkin , 27 Eylül Pazar akşamı 10'uncu bölümüyle ekranlarda olacak. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı.
25 Film imzalı Çirkin'in yeni tanıtımında, Meryem'le konuşmaya giden Kadir'in “Seni korumak istiyorum” demesi üzerine Meryem'in “Beni bu hayatta üzen tek kişi sensin. Beni koruyacaksan önce kendinden koru” cevabı dikkat çekti. Fragmanın devamında Cennet'in oğluna kızması ve Lale'yi istemek için yalıya gitmeleri merak uyandırdı.
Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Müfit Aytekin, Gözde Kocaoğlu, Nur Sürer ve Tamer Levent gibi isimleri buluşturan Çirkin dizisinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor.
Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin, yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.