Çirkin'den kamera arkası kareler paylaşıldı
11.04.2026 08:52
"Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star TV'de.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı, Star TV'nin kısa sürede beğeni toplayan yeni dizisi "Çirkin"den kamera arkası kareler paylaşıldı.
Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta isimler de "Çirkin"de Ökkeş ve Cennet karakterini canlandırıyor.
Dizinin çekimleri sırasında objektife yansıyan fotoğraflarda; oyuncuların prova anları, set arasındaki keyifli sohbetleri ve ekip içindeki uyum dikkat çekti. Kamera arkasındaki bu samimi anlar, dizinin güçlü enerjisinin set ortamına da yansıdığını gözler önüne seriyor.
"Çirkin" dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu “ Çirkin ”in senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme alıyor.
Dizinin kadrosunda; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu alan "Çirkin", her pazar Star'da…