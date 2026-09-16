Çirkin'e geri sayım. Afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı
16.09.2026 15:33
Çirkin dizisi, nefes kesen bir sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin'in yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Dizinin afiş çekiminden özel kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Star dizisi Çirkin için bekleyiş sürüyor. 20 Eylül akşamı yayınlanacak 9'uncu bölümüyle ekranlara dönecek olan Çirkin 'in afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
Kadir ve Meryem karakterlerine hayat veren Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın objektif karşısına geçtiği çekimden renkli anlar izleyiciyle buluştu.
UYUMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Yayınlanan kamera arkası videosunda Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın önce ayrı ayrı, ardından birlikte gerçekleştirdikleri çekimler yer aldı. İkilinin birlikte kamera karşısına geçtiği anlarda Kadir ve Meryem arasındaki uyum objektiflere yansıdı.
İlk sezonda yaşadıklarıyla yolları giderek daha fazla kesişen Kadir ve Meryem’in ilişkisinin yeni sezonda nasıl bir yöne evrileceği ise merakla bekleniyor.
20 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Star’ın sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamı dokuzuncu bölümüyle ikinci sezonuna başlıyor.
Çirkin, yeni sezonun ilk bölümüyle 20 Eylül Pazar 20.00’de Star’da…