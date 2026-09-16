Çirkin'e geri sayım. Afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı

UYUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan kamera arkası videosunda Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın önce ayrı ayrı, ardından birlikte gerçekleştirdikleri çekimler yer aldı. İkilinin birlikte kamera karşısına geçtiği anlarda Kadir ve Meryem arasındaki uyum objektiflere yansıdı.

İlk sezonda yaşadıklarıyla yolları giderek daha fazla kesişen Kadir ve Meryem’in ilişkisinin yeni sezonda nasıl bir yöne evrileceği ise merakla bekleniyor.

20 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Star’ın sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamı dokuzuncu bölümüyle ikinci sezonuna başlıyor.

Çirkin, yeni sezonun ilk bölümüyle 20 Eylül Pazar 20.00’de Star’da…