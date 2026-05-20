Cirque du Soleil ekibi 10 yıl aranın ardından İstanbul'da

Dünya sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil, 10 yıl aradan sonra, 21-24 Mayıs'ta gerçekleşecek gösteriler için İstanbul 'a geldi.

25 ülkeden 102 kişilik uluslararası ekibiyle İstanbul'a gelen ekip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda şehrin farklı noktalarında gençlerle buluştu.

İstanbul'a 21 tırla gelen ekibin "OVO" adlı gösterisi, yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alırken, yüksek tempolu akrobasi performansları, sahne tasarımı ve kostümleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

GÖSTERİDE 53 SANATÇI SAHNEDE OLACAK

Montreal'de 2009'da prömiyerini yapan ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşan gösteri, Cirque du Soleil'in en enerjik ve en renkli prodüksiyonlarından biri olarak gösteriliyor.

İnsan bedeninin sınırlarını zorlayan performanslar sahne teknolojileri ve özgün koreografilerle birleşen gösteride 53 sanatçı sahnede olacak.