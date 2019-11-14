Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte'ye uyuşturucu gözaltısı

Fransız Polinezyası Tahiti’de uyuşturucu soruşturmasında, dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte gözaltına alında. Associated Press’in haberine göre, Laliberte’nin, gelecek hafta Tahiti’nin başkenti Papeete’de mahkemeye çıkması bekleniyor.



Gözaltı haberini, Laliberte’nin kurucusu olduğu Montreal merkezli şirketin yetkilisi Lune Rouge tarafından doğrulandı. Laliberte, Tahiti'deki özel adası Nukutepipi’de, uyuşturucu bitki yetiştirmekten dolayı sorgulanacak. Şirketten yapılan açıklamada, Laliberte’nin tıbbi amaçlı uyuşturucu madde kullandığı belirtilerek, uyuşturucu satışı yaptığı iddiası yalanlandı.

Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte, Tahiti'de gözaltında tutuluyor.

Polis kaynaklarından, Laliberte’nin kişisel telefonunda, uyuşturucu ekim alanının fotoğraflarının yer aldığı bilgisi edinildi.