Clifford TI ve Tameka Tiny Harris için cinsel saldırı suçlaması

Clifford TI Harris ve Tameka Tiny Harris’in cinsel istismarına uğradığını iddia eden kadınların avukatı olan Tyrone A Blackburn, 2005 ile 2017 yılları arasında Georgia ve Kaliforniya’da gerçekleştiği öne sürülen suçlarla ilgili yetkililere mektup göndererek, söz konusu saldırı iddialarının araştırılmasını istedi. Kadınlardan biri, çiftin bir gece kulübünde içkisine uyuşturucu kattıktan sonra otel odasında kendisine tecavüz ettiklerini öne sürdü.

"İSTEĞİM DIŞINDA ZORLANDIM"



Ünlü şarkıcı çift ile bir zamanlar arkadaş olan ve 2005’de onlar için çalışmaya başlayan ikinci kadın ise Clifford Harris’in kendisini uyuşturucu almaya zorladığını belirterek, “Harrisler tarafından isteğim dışında farklı kadınlarla cinsel ilişkiye zorlandım” dedi.

"ZORLA TUTULDUK"

Söz konusu mağdur ayrıca çift tarafından günlerce iradeleri dışında tutulduklarına tanık olduğu kadınları bildiğini de iddia etti.

"TEMELSİZ VE HAKSIZ"

Clifford ve Tameka Harris’in avukatı Steve Sadow ise “Bu temelsiz ve haksız iddiaları en güçlü şekilde reddettiklerini” söyledi.



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