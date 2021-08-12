Çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava açılan şarkıcı Bulut Duman'dan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Bulut Duman’ın Kadıköy’deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020’de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.’nün ifadesine göre Duman’ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Bulut Duman, "Sosyal hizmetler ve bilirkişi raporlarına göre bir istismar yok, çocuğum da benden hiçbir zaman alınmadı" dedi.



Duman, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm yakın çevrem, arkadaşlarım, dostlarım ve elbette beni takip edenler, kızımla mükemmel ve eşsiz bir baba-kız ilişkimiz olduğunu biliyorlar. Sokaktan geçenlerin bile her daim övgüsüne mazhar olmuşumdur. Çok samimi olarak söylüyorum, zerre keyfimiz kaçmıyor. Kimse de size ve yalan haberlerinize inanmıyor. Kızımı gören herkes onun zekası karşılığında şaşkınlığını gizleyemiyor. İnanılmaz mutlu bir çocuk ve onunla gurur duyuyorum. İş babalığım konusunda yetkinliğim ve babalığım noktasında kimsenin ağzını açmak haddi değil. Zaten aksi halde en ufak bir şüphe olsaydı, şu an evladımla tatilde olmazdık. Bu iftiraya ortak olan pisliklerden bazıları da cezaevinde olmazdı ve dışarda olanların da hukuki süreci devam ediyor olmazdı."

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