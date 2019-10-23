1441 Productions imzasını taşıyan Star’ın sevilen dizisi Çocuk yeni gününde izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.



Kadrosunda Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in rol aldığı dizi 29 Ekim’den itibaren her salı akşamı ekrana gelecek.



ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NELER OLACAK?



Ali Kemal’in yaptırdığı DNA testi Karsu ailesinde bomba etkisi yapmıştır. Efe’nin babasını Murat zanneden Ali Kemal, tüm öfkesiyle köşkü yangın yerine çevirir. Şule’nin ise Ali Kemal’den ayrılmamak için yaptığı tüm hamleler boşa çıkar. Yetimhanede kendini ziyaret edenin Asiye olduğunu anlayan Hasan, gerçeklerin peşine düşer. Ve annesinin kim olduğunu öğrenene kadar da vazgeçmeye niyeti yoktur. Yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşayan Ali Kemal, bir seçim yapmak zorundadır. Bu hikayenin tek masumu Efe için susacak ya da herkesin hayatını alt üst edecek adımı atacaktır.