1441 Productions imzasını taşıyan Star’ın merak uyandıran yeni dizisi Çocuk'un yayın günü belli oldu. Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı Çocuk, 9 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.



Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

Dizinin kısaca genel hikayesi ise şöyle: Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. Bu sırın mührü de Efe’dir. Efe aslında Asiye’nin öz torunudur. Ve Asiye ne pahasına olursa olsun bu sırrı korumaya kararlıdır.

ÇOCUK DİZİSİNDEN İLK TANITIM