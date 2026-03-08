Çocuk yaşta evlendirilip kanser oldu, 16 ameliyatla beraber hayata tutundu

Kırşehir'de yaşayan Satı Kokluk çocuk yaşta evlendirildi. Yaşadığı bu tarmvayla da kalmadı hayat ona zorluklar yaşatmaya devam etti. 4 çocuğunu büyütmeye çalışırken kızına böbreğini verdi bu aşamanın ardından eşinden boşandı. Kokluk, "Kızım hastalandığında ona böbreğimi verdim. Bir süre sonra eşimden ayrıldım. Hayatın mutsuz tarafına bakmadan yaşamımı sürdürmeye çalıştım" dedi. Yaklaşık 5 yıl önce lenf kanserine yakalandığını anlatan Kokluk, bu süreçte büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Kokluk; "Kimsem yok. Bugüne kadar 16 ameliyat geçirdim. Nasıl ayakta durduğumu ben de bilmiyorum. Ama yine de hayata tutunmaya çalışıyorum" diye konuştu.

İşkur aracılığı ile çalışan azimli kadın, kadınlara ekonomik özgürlükleri konusunda "Kadınlar ayakta durabilmek için kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalı. Hayatta güçlü olmak zorundayız" ifadeleriyle tavsiyelerde bulundu.