Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor

Fenomen dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari anne olmaya hazırlanıyor.

24.04.2020 - 08:23

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari evlendi

Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta nikah masasına oturan Ayşecan Tatari, annelik heyecanı yaşıyor. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan ve bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari bebek beklediğini duyurdu.

Instagram hesabından 12 haftalık hamile olduğunu açıklayan Tatari eşiyle çekildiği otoğrafın altına "Çocuğundan öptün beni" notunu düştü.

Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle geçtiğimiz haftalarda berberler kapalı olunca eşinden yardım isteyen Tepeli, o anları sosyal medya hesabına eklemişti.

Oyuncu, paylaşımına "Ben: Saçımı sen mi kessen? Ayşe: Daha fazla konuşma" mesajını yazmıştı.

VİRÜS ANNEDEN BEBEĞE GEÇİR Mİ?

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