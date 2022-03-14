Çocukları Danimarka Prensesi Mary'nin aksanıyla dalga geçti

Danimarka Prensi Frederik ile 2000 yılında Sidney Olimpiyatları esnasında tanışan, 2001'de Danimarka'ya taşınan ve üç yıl sonra da evlenen Prenses Mary, geçen ay 50'nci yaşına girdi. Mary'nin doğum günü şerefine dört çocuğu bir televizyon kanalına röportaj vererek annelerini anlattı.

Oldukça nadir olarak TV’ye çıkan ailenin röportajında, dört çocuğun anlattıkları izleyicileri gülümsetti. Prenses Mary’nin çocukları, Avustralyalı annelerinin anadilinden gelen aksanını hala koruduğunu belirtti. 14 yaşındaki kızı Isabella, Prenses'in sonradan öğrendiği Dancada kullandığı bazı kelimelerin kulağa “komik” geldiğini söyledi.

“Konuşması, anadili Danca olan biriyle karşılaştırıldığında tamamen oturmuş değil” diyen çocukları, takılmalarının ardından annelerini övdüler ve Prenses Mary’nin onlara Danimarka’da yaşadıkları için ne kadar şanslı olduklarını sürekli hatırlattığını söylediler.



'KRALİÇE KONSORT' UNVANI ALACAK

5 Şubat günü 50'nci yaşını kutlayan Prenses Mary ya da evlenmeden önceki adıyla Mary Donaldson, eşinin tahta geçmesinden sonra "kraliçe konsort" unvanını alacak. Prenses Mary'nin yeni yaşı için kutlamalar ocak ayında başladı. 27 Ocak'ta Mary'nin adını taşıyan vakfın bir etkinliğiyle başlayan kutlamaların ardından 31 Ocak'ta Mary, kendi onuruna açılan bir sergide kurdele kesti.