Çocukluk arkadaşları Arda Türkmen ile Cemal Hünal 30 yıl sonra buluştu

Ünlü şef Arda Türkmen’in, çocukluk arkadaşı Cemal Hünal'ı programına davet ederek 30 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Türkmen, ünlü oyuncuyla çocukken havuz başında çekilen fotoğrafın hikayesini de anlattı.

09.05.2021 - 17:34

Çocukluk arkadaşları Arda Türkmen ile Cemal Hünal 30 yıl sonra buluştu

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Her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı programı Arda ile Omuz Omuza'ya konuk olan Cemal Hünal ile çocukluk arkadaşı olduğu olduğunu söyleyen ünlü mutfak şefi Arda Türkmen, bu ilginç buluşmanın hikayesini anlattı.

Havuz başında çekilmiş birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Arda Türkmen, altına bu notu düştü: 

"Çocukken Antalya'da havuzda oynayan 2 çocuk olarak (aslında 3 çocuk, ortadaki de Cemal’in kardeşi Kerem) tanışıp arkadaş olmuşuz... Sonra bir dönem aynı lisede okumuş ama hiç karşılaşmamışız, ardından Issız Adam filminde yollarımız yine kesişmiş ama yine hiç karşılaşmamışız, kader ağlarını bu fotoğraftan takriben 30 yıl sonra örmüş ve omuz omuza verip mutfakta size keyifli bir program çekmek için bir araya gelmişiz... Hayat hakikaten çok acayip... Bu fotoğrafı annem yollamıştı bana yıllar önce Issız Adam çekilirken... Kısmet bugüneymiş. Cemal ile havuzda oynayarak başlayan serüven 30 yıl sonra mutfakta devam ediyor, fotoğrafın tam hikayesini bölümde anlattım, Cemal de şok geçirdi..."

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