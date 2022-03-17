Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın günü belli oldu: Star'da başlıyor

Star ekranlarında kahkaha kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın günü belli oldu. BKM Mutfak imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’’ yeni bölümleriyle 20 Mart Pazar günü saat 20.00’de Star’da başlıyor.

Haberler 17.03.2022 - 11:21

Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın günü belli oldu: Star'da başlıyor

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Yılmaz Erdoğan'ın Münaşaka turnesi

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan birbirinden özel yeni skeçleriyle Star’da başlıyor.

KAHKAHA DEVAM EDİYOR

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in üntlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’ Pazar gününden itibaren Star ekranlarında başlıyor. Her hafta birbirinden eğlenceli ve kahkaha dolu bölümleriyle ekrana gelecek olan ‘Çok Güzel Hareketler 2’, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle 20 Mart Pazar günü, saat 20.00’de Star’da. 

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ARTIK STAR'DA

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