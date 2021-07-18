Çökertme kebabı nasıl yapılır? (Çökertme kebabı tarifi)

Bodrum kebabı olarak da adı geçen çökertme kebabı MasterChef yarışmasında şef adaylarından istenen bir yemek oldu.

Mutfaklarda bunu denemek isteyenler ise Çökertme kebabı tarifini sıkça araştırılma başladı.



ÇÖKERTME KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Et için;

300 gr dana bonfile

2 kaşık sıvı yağ

Tuz Karabiber



Et marinasyonu için;

2 tane soğan (1'i rendelenecek)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1/2 bardak süt

1 bardak soda

1 kaşık tereyağı



Domates sosu için;

2 kaşık tereyağı

1/2 kaşık pul biber

1 domates (rendelenmiş)



Patates için;

2 tane patates

1,5 bardak ayçiçek yağı



Servis için;

4 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak



ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ



Öncelikle bonfile etleri uzun ince şekilde doğrayın. Marine etmek için gerekli tüm malzemeleri geniş bir kapta birleştirin ve etleri içine atın. Ardın üzerini streçle kapatın. Yaklaşık 1 saat bu şekilde beklemesi gerekmektedir.

Bu esna da patatesleri soyup çok ince bir şekilde kızartmalık doğrayın. Ardından soğuk suyun içinde 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra kızartın. Kızaran patatesleri kâğıt havluya alın.

Daha sonra etlerin kızarmasına geçebilirsiniz. Yanmaz bir tavanın içine az miktarda sıvı yağ koyun. Etleri yüksek ateşte pişirin. Hafif renk aldığında baharatını atın ve ocaktan alın. Domates sosu için ise, bir tavada tereyağını eritin ve üzerine domatesi ve pul biberi atın. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın.

Servis tabaklarına sırası ile önce patates ardından sarımsaklı yoğurt, domates sos ve en son etleri koyun. Dilerseniz kızartılmış biber ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.



ÇÖKERTME KEBABI TARİFİNİN PÜF NOKTASI



Sosa buladığınız etleri buzdolabında uzun süre marine etmek isterseniz pişirme işlemi öncesinde oda ısısında bekletip sonrasında pişirmeyi unutmayın.

Daha çıtır olması için bol suda durulayıp üzerini kuruladığınız kibrit patatesleri az miktarda nişastayla harmanladıktan sonra da kızgın yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz.

KİBRİT PATATES NEDİR?

Çökertme kebabının alt tabanında kullanılan incecik kızartılmış patateslere kibrit patates adı verilir. Aynı zamanda çıtır çıtır olan kibrit patates, ayrıca bir atıştırmalık olarak da tercih ediliyor.

KİBRİT PATATES NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyun ve suda bekletin. Patateslerinizi bir aparat yardımıyla kibrit şeklinde doğrayın. Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz. Patateslerin inceliği çok önemli.

Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın. Geniş bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın. Patateslerinizi kızartın.