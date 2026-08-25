Country müziğin kraliçesi Dolly Parton hayatını kaybetti

ABD 'de country müziğinin en büyük şarkıcı ve söz yazarlarından Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti.

Parton’ın ölümünü yeğeni Brian Seaver, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Seaver, “Bu anın ağırlığını defalarca hayal ettim ancak gerçekte nasıl hissettirdiğini şimdi anlıyorum. Bu, büyük bir gurur ve derin bir üzüntünün iç içe geçtiği bir onur” dedi.



Kariyeri boyunca yüzlerce şarkı kaleme alan Parton, ABD country müzik listelerinde rekor niteliğinde 25 kez bir numara oldu ve 47 albümü listelerinde ilk 10'a girdi.



Parton'un en unutulmaz şarkıları ile “Jolene” ve “I Will Always Love You” eserleriydi.

Parton, 1980 yılında “9 to 5” şarkısıyla ABD pop müzik listelerinde de zirveye çıktı. Müzik kariyerini başarılı bir oyunculuk kariyeriyle de sürdüren sanatçı, oyunculuk performanslarıyla iki kez Altın Küre adaylığı elde etti.