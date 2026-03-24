Craig David Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak
24.03.2026 14:42
Craig David, 1999'da "Born To Do It" adlı albümüyle müzik dünyasına adım attı.
İngiliz şarkıcı ve şarkı söz yazarı Craig David, Türkiye'ye geliyor. Ünlü isim, kariyerinin 25'inci yılında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
“7 Days”, “Fill Me In” ve "Walking Away" gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Craig David, Türkiye'ye geliyor. 11 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak ünlü isim, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.
Kariyeri boyunca hit parçalarıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan David, TS5 performansında DJ setinin başına geçerek kendi vokaliyle canlı performansı bir araya getiriyor.
44 yaşındaki ünlü müzisyen, konserlerinde R&B, UK garage, hip-hop ve house müziği ritimlerini harmanlayarak performans sergiliyor.
Müzik hayatında Sting, Kano, Diplo ve KSI gibi isimlerle iş birliklerine de imza atan Craig David, birçok önemli ödülle de kariyerini taçlandırdı.