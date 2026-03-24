Craig David Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

“7 Days”, “Fill Me In” ve "Walking Away" gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Craig David, Türkiye'ye geliyor. 11 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak ünlü isim, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Kariyeri boyunca hit parçalarıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan David, TS5 performansında DJ setinin başına geçerek kendi vokaliyle canlı performansı bir araya getiriyor.

44 yaşındaki ünlü müzisyen, konserlerinde R&B, UK garage, hip-hop ve house müziği ritimlerini harmanlayarak performans sergiliyor.

Müzik hayatında Sting, Kano, Diplo ve KSI gibi isimlerle iş birliklerine de imza atan Craig David, birçok önemli ödülle de kariyerini taçlandırdı.