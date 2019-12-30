Cristiano Ronaldo'nun 800 bin dolarlık mücevherleri

Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sadece futboldaki başarısıyla değil lüks hayat tutkusuyla da tanınıyor.



Dün Dubai Uluslararası Spor Konferansı’na konuk konuşmacı olarak katılan Ronaldo, sadece futbolun geleceği hakkında yaptığı konuşmayla değil, aksesuarlarıyla da bakışları üzerinde topladı. 34 yaşındaki forvet oyuncusu, 560 bin dolar civarındaki Rolex GMT Master Ice saatiyle dikkat çekti. Ronaldo’nun saatinin özelliği, yüzeyinin beyaz altın ve yaklaşık 30 karatlık pırlantayla kaplanmış olması.



Ronaldo’nun ayrıca parmağındaki yüzükler de yüksek değerleriyle dikkat çekti. Daily Mail’in haberine göre futbolcunun Londra Mücevhercisi’ndeki pırlanta uzmanı Dovi Fehler’in elinden çıkma sarı yüzüğü 261 bin 600 dolar, diğer yüzüğü ise 65 bin 400 dolar değerinde.

Bu hesaba göre Ronaldo tek elinde 800 bin doların üstünde (4 milyon 750 bin TL) değere sahip mücevher taşıyarak konuşma yapmış oldu.

RONALDO GÖZÜNÜ HOLLYWOOD'A DİKTİ