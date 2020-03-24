Cristiano Ronaldo'nun corona günleri

Kariyerine devam ettiği İtalya'nın Juventus takımında bazı takım arkadaşlarının corona testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’deki evine giden Cristiano Ronaldo, çalışmalarını buradaki spor salonunda sürdürüyor.



Daha önce corona'ya yakalandığı da iddia edilen ancak testi negatif çıkan Ronaldo aile üyeleriyle birlikte verdiği pozda sağlıklı ve meydan okurcasına bir görüntü verdi.



Fotoğraf karesinde 35 yaşındaki yıldızın yanında kız kardeşi Katia Aveiro, Elma Aveiro ve yeğeni Alicia Beatriz Aveiro da yer aldı.



Paylaşımı yapan Katia Aveiro, "Evdeyiz ve tüm aile onunla ilgileniyoruz" mesajını paylaştı.

RONALDO'DAN CORONA VİRÜSE KARŞI ADIM