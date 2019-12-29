Çukur'a yeni oyuncu: Nejat İşler

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı.



Show TV’de üçüncü sezon bölümleriyle ekrana gelen Çukur’un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Ünlü oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.



Çukur’un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun’un, sonra da Reşit’in Yamaç Koçovalı’yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet’in Yamaç’ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenecek.