Çukur'a yeni oyuncu: Nejat İşler

Çukur dizisinin kadrosuna Nejat İşler katıldı. Ünlü oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak.

Çukur_Nejat İşler (2).jpg

İlişkili Haberler

'Çukur' karakterleri bilgisayar oyununa taşındı

'Çukur' karakterleri bilgisayar oyununa taşındı

Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon Çukur'da

Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon Çukur'da

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı. 

Show TV’de üçüncü sezon bölümleriyle ekrana gelen Çukur’un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Ünlü oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Çukur’un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun’un, sonra da Reşit’in Yamaç Koçovalı’yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet’in Yamaç’ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...