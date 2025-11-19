Çukurova'nın Efes'i Kastabala Antik Kenti'nde yeni masklar ortaya çıkarıldı
19.11.2025 11:01
İHA
Osmaniye'de "Çukurova'nın Efesi" olarak bilinen Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Son olarak tiyatro alanında yeni masklar gün yüzüne çıkarıldı.
Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen Kastabala Antik Kenti'nde; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve desteği, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğinde "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Antik kentin tiyatro bölümünde yürütülen çalışmalarda yeni kabartmalar gün yüzüne çıkarıldı.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kastabala Antik Kenti, sütunlu caddesi, amfi tiyatrosu ve tarihi kalesiyle tarihe tanıklık ediyor.
Kastabala'nın doğu ve batı kültürlerinin kesiştiği önemli bir merkez olduğunu söyleyen kazı başkanı Doç. Dr. Faris Demir, tiyatro bölümünde bulunan maskların dönemin sanat anlayışı hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirterek, özellikle filozof maskının Kastabala'nın kültürel zenginliğine ışık tuttuğunu ifade etti.
"Filozof tasviri, Kastabala'nın felsefi ve edebi etkinliklerin de yapıldığı bir kültür merkezi olduğunun kanıtı niteliğindedir" diyen Dr. Faris Demir, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ve destekleri doğrultusunda yürütülen Kastabala kazı çalışmalarında önemli bulgular elde edilmiştir. Kastabala kazı çalışmalarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin oldukça dikkatini çekmiş bulunmaktayız. Bu yıl ortaya çıkardığımız mask kabartmalarından en önemlisi ve en ilginci yaşlı bir düşünür, yani bir filozof kabartması ortaya çıkarılmıştır" şeklinde konuştu.
Demir, bu tasvirin önemini de "Tiyatroların sahne binasında betimlenen mask kabartmalarında genellikle filozof tasvirleri yer almaz. Ama Kastabala Tiyatrosu'nda bir filozof yaşlı düşünür tasvirine yer verilmiştir. Tiyatrolarda felsefi ve edebi oyunların sergilendiğini düşünürsek, bu anlaşılabilir bir durumdur. Bu aynı zamanda bu alanda felsefi konuşmaların da yapıldığını gösterir" diye açıkladı.
Geçmişi milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan, birçok yapısı günümüze kadar sağlam kalan Kastabala Antik Kenti'nde çalışmalar devam ediyor.
"BURAYI YAŞATMAK İSTİYORUZ"
Kastabala'yı yaşatmak istediklerini söyleyen Demir, "Kazı çalışmalarımız sütunlu cadde ve tiyatroda devam etmektedir. Biz burayı hem açığa çıkarmak, ayağa kaldırmak ve yaşatmak istiyoruz. Sahne binasına ait birçok mimari parça ortaya çıkarılmış sahne binasının ayağa kaldırılması mümkün durumdadır" ifadelerine yer verdi.