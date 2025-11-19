Çukurova'nın Efes'i Kastabala Antik Kenti'nde yeni masklar ortaya çıkarıldı

Kastabala'nın doğu ve batı kültürlerinin kesiştiği önemli bir merkez olduğunu söyleyen kazı başkanı Doç. Dr. Faris Demir, tiyatro bölümünde bulunan maskların dönemin sanat anlayışı hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirterek, özellikle filozof maskının Kastabala'nın kültürel zenginliğine ışık tuttuğunu ifade etti.

"Filozof tasviri, Kastabala'nın felsefi ve edebi etkinliklerin de yapıldığı bir kültür merkezi olduğunun kanıtı niteliğindedir" diyen Dr. Faris Demir, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ve destekleri doğrultusunda yürütülen Kastabala kazı çalışmalarında önemli bulgular elde edilmiştir. Kastabala kazı çalışmalarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin oldukça dikkatini çekmiş bulunmaktayız. Bu yıl ortaya çıkardığımız mask kabartmalarından en önemlisi ve en ilginci yaşlı bir düşünür, yani bir filozof kabartması ortaya çıkarılmıştır" şeklinde konuştu.

Demir, bu tasvirin önemini de "Tiyatroların sahne binasında betimlenen mask kabartmalarında genellikle filozof tasvirleri yer almaz. Ama Kastabala Tiyatrosu'nda bir filozof yaşlı düşünür tasvirine yer verilmiştir. Tiyatrolarda felsefi ve edebi oyunların sergilendiğini düşünürsek, bu anlaşılabilir bir durumdur. Bu aynı zamanda bu alanda felsefi konuşmaların da yapıldığını gösterir" diye açıkladı.