Cüneyt Arkın: Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından en büyük korkusunu paylaştı: Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum.

26.02.2021 - 10:58

Cüneyt Arkın: Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum

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Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında yer alan, şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde boy gösteren Cüneyt Arkın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Geçmiş yıllara ait karelerini ve ailesiyle fotoğraflarını sık sık hayranlarının beğenisine sunan Cüneyt Arkın, son paylaşımıyla eşi Betül Arkın'a aşkını haykırdı.

"ONDAN ÖNCE ÖLMEK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz yıl eşi Betül (Cüreklibatır) Arkın'dan önce ölmek istemediğini dile getiren 83 yaşındaki usta oyuncu, dün de eşini olan sevgisini ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşımla bulundu.

Cüneyt Arkın, paylaşımına geçmişte bugüne eşiyle olan fotoğraflarını da ekledi Cüneyt Arkın, paylaşımına geçmişte bugüne eşiyle olan fotoğraflarını da ekledi

Arkın, eşiyle çekilmiş fotoğrafının altına Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum.

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