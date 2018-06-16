82 yaşındaki usta aktör Cüneyt Arkın, Eskişehir'deki bayram günlerinden bahsetti. Arkın, Seda Öğretir'in "Eskişehir'i özlüyor musunuz?" sorusuna dokunaklı bir cevap verdi: "Eskişehir'i değil de çocukluğumu özlüyorum. Çok kederlenirsem, üzülürsem, kendimi iyi hissetmediğim zamanlar ben çocukluğuma dönerim. İki köpeğim, bir sıpam, kavun tarlaları, ekinlerin rüzgarda hafifçe dalgalanması, çıkardığı ses bana huzur verirdi. Başımı toprağa verip dünyanın en güzel uykusunu uyurdum. Şimdi hiçbir şey o zevki vermiyor. Yokluk da vardı. Sofradan tok kalktığmı bilmem ama huzur vardı."

"HALA MATEMATİK TESTLERİ ÇÖZÜYORUM"



Eskişehir'de yaşadığı dönemlerde, çocukluk günlerinde doktor olmaya karar veren Cüneyt Arkın o günleri şöyle anlattı: "Ben okumayı çok severdim, öğretmenim bana hep kitaplar verirdi. Cam kenarında otururdum, kır çocuğuydum, yeşili izlemem lazımdı. Sonra bostan bekçiliği yaptım, aileme bakabilmek için. Lisede matematik problemlerini çok severdim. 82 yaşındayım yine matematik testleri çözmeye başladım. O problemler zihnimi taze tutuyor” dedi.



"O KOSTÜMÜ GİYMEK BANA NASİP OLDU"



Vatandaş Rıza ve Önce Hayaller Ölür filmlerinde birlikte çalışan baba-oğulun son dönem işleri arasında ise Panzehir filmi var. Murat Arkın'ın kariyerinde ise Harem dizisindeki karakteri önemli bir yer tutuyor: "Pis Yedili’ ile dizilere başladım. Harem dizisinde ise "Kare Murat" karakterini canlandırdım. İnsanlar çok sevdi, çok benimsedi. Matrak bir karakterdi. Kara Murat kostümünü giymek bana o dizide nasip oldu.



"MEVSİMLERİN GELDİĞİNİ BİLE FARK EDEMEDİM"



Cüneyt Arkın, geriye dönüp baktığınızda pişman olduğunuz bir şey var mı? sorusuna dokunaklı bir cevap verdi: “Keşke daha az çalışsaymışım derim hep. Ben mevsimlerin geldiğini bile farkedemedim, öyle çok çalıştım. Benim kuşağım şöhreti de parayı da bilmedi. Hep çok çalıştık”.



"BİR ANDA O KARAKTERE DÖNÜŞÜYORDUK"



Star TV ekranında yayınlanan altı bölümlük Börü dizisindeki rolüyle takdir toplayan Murat Arkın diziyle ilgili konuştu: “Börü ile ilgili gelen yorumlardan birinde ‘Abi siz karakterleri canlandırmamışsınız, yaşamışşınız’ diyor. Biz sete girdiğimiz zaman bir anda o karaktere dönüşüyorduk” dedi. Sözü oğlundan devralan Cüneyt Arkın: “Burda yanımda böyle oturuyor. Ekranda bir bakıyorum, devleşmiş, müthiş bir oyuncu” yorumunu yaptı.