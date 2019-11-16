Cüneyt Arkın: Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatur'a sosyal medya hesabından duygu yüklü bir yazı yazdı. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Arkın, sosyal medyadan şu sözleri paylaştı:



“Betül'e ‘bebek’ derim. Keyfim çok yerindeyse ‘papatyam!' Beyaz papatyaları çok sever. Betül'ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!”

Arkın'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İlk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın 1966 yılında bu evlilikten kızı Filiz doğdu. Arkın ile Mocan 1968'de boşandı. 1969 yılında evlenen Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatur çiftinin Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu var.

NETFLIX'TEN CÜNEYT ARKIN'LI MUHAFIZ TANITIMI