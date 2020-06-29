Cüneyt Arkın'ın hastaneye kaldırıldı iddialarına açıklama

Usta sanatçı Cüneyt Arkın, hastaneye kaldırıldığına yönelik çıkan haberleri yalanlandı.

29.06.2020 - 11:46

Cüneyt Arkın'ın hastaneye kaldırıldı iddialarına açıklama

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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, hakkında çıkan ‘Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı’ yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

82 yaşındaki Arkın, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile iyi olduğunu söyledi.

Haberler çıktığı andan itibaren telefonunun susmadığını ve açıklama yapmak zorunda kaldığını belirten Arkın, “Mesaj ve yorumlar da çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim. Bazı sosyal medya hesapların da sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Her şey gayet iyi herhangi bir sorun sıkıntı yok” dedi.

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