Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatır, Bodrum tatilinde görüntülendi. Cüreklibatır, babasının sağlık durumuyla ilgili “Babam evde kontrol altında” diye konuştu.
Hürriyet'in haberine göre; Cüneyt Arkın’a benzeyen oğlu Sarp’la objektife yansıyan Cüreklibatır “Babamda yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var, onu üzerinden atamadı. Tedavisine evde devam ediliyor. Şu an ciddi bir sıkıntı yok” dedi.
Cüneyt Arkın, geçen hafta Silivri’deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmış, iki gün sonra taburcu edilmişti.