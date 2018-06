İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Cüneyt Çakır'a 285 bin lira

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, NTV Bayram Ekranı'nda Tuğba Dural'ın konuğu oldu.

"ANNEM SEN DÜNYA KUPASI'NDA MAÇ YÖNETECEKSİN DERDİ"



Hakemlik mesleğine babası Serdar Çakır'ın sayesinde futbol camiasını tanıyan Cüneyt Çakır, hakemlik mesleğini seçmesinin asıl nedenini şöyle anlattı: Ben 10 yaşında Kartalspor altyapısında 7 yıl futbol oynadım. Arkadaşlarım stilimden dolayı ve 8 numaraları formayı giydiğim için beni Rıdvan Dilmen'e benzetir, Rado derlerdi. 17 yaşında geçirdiğim sakatlıktan dolayı futbola 2-3 ay ara verdim. Takıma döndüğümde antranörümle anlaşamadık. Annem, sen futbolu bırak, hakemlik yap. Dünya Kupası'nda maç yöneteceksin, biliyorum, derdi. Annemin ısrarı sayesinde 17 yaşında mesleğe başladım.



"BABAM HEM MENTÖRÜM HEM DE BENİ EN SERT ELEŞTİRENDİR"



Eski futbol hakemi olan babası Serdar Çakır'ı örnek aldığını vurgulayan Cüneyt Çakır, babasıyla ilişkisine dair şunları kaydetti: Ben babamın maçlarını izleyerek büyüdüm. Hakemliğe başladıktan sonra ise doğal mentörüm oldu. İnsanların beni çok eleştirdiği maçlar değil de, çok iyi yönettin dediği maçlar da bile en ağır eleştirileri babamdan aldım. Onun tecrübesi benim için çok değerli. İyi ki onun peşinden gitmişim.

"KLASMANLARI EŞİMLE BİRLİKTE ATLADIK"



Eşi Gamze Çakır ile 16 yaşından bugüne yol arkadaşlığı yapan Cüneyt Çakır, karısının desteğini hep hissettiğini söyledi ve şunları ekledi: Eşimi tanıdığımda 16 yaşındaydım. Hakem olmadan önce, amatör hakemlik hayatımda ve profesyonel dönemimde hep onun desteğini hissettim. Klasmanları birlikte atladık diyebilirim. Benim başladığım dönem, hakem sayısı maç sayısına yetmiyordu. O gün gittiğimiz toprak sahadaki tüm maçları yönetirdik. O yorgunluk ve yoğunlukta sevgisi ve fedakarlığıyla hep benimleydi.



"İNSANLARIN DUALARIYLA 1,5 AYDA HASTALIĞI ATLATTIM"



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı yönetmenin her hakemin hayali olduğunu belirten Cüneyt Çakır 2015'teki Barcelona- Juventus final maçına dair duygularını paylaştı: Her hakemin iki hayali vardır. Birincisi Dünya Kupası'nı yönetmek, ikincisi Şampiyonlar Ligi'nde final maçı yönetmek. Çok şükür 2015 yılında bana nasip oldu. Bunun için çok çalıştık, planlı ve programlı ilerledik, basamakları teker teker çıktık. Türk futbolu adına bir onur gecesiydi. Hiç tanımadığım insanlardan mesajlar, telefonlar geldi. Benim için bir önemi daha var. O sezon Gençlerbirliği-Karabük maçı esnasında ciğerimden bir rahatsızlık geçirmiş ve maçı yarım bırakmak zorunda kalmıştım. İnsanların dualarıyla 1,5 ayda hastalığı atlattım. UEFA'nın YoYo testini koşarak, başarıyla tamamladım ve bu onuru ülkemize yaşattık. Bizim için en büyük başarı ise bayrağımızı genç hakemlere emanet etmektir. Benim için en büyük öncelik genç hakemlerdir.



"YURTDIŞINDA BAŞKA, TÜRKİYE'DE BAŞKA MAÇ YÖNETTİĞİMİ SÖYLEDİLER"



Yurtdışında yönettiği maçlarla ilgili gelen olumsuz eleştirilere tebessümle cevap veren Çakır, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: Yurtdışında başka, Türkiye'de başka yönettiğimi söylediler. Bunu en iyi anlatacak şeyi söyleyeyim. 2018 Dünya Kupası'na seçildiğimi FIFA'dan gelen e-maille aldım. O mailde şunlar yazıyordu: "Sizi tebrik ederiz. Uluslararası arenada ve ülkenizde yönettiğiniz maçlardaki başarılı performansınızdan dolayı Rusya'da düzenlenen turnuvaya katılmaya hak kazandınız." Bence başka söze gerek yok.



"FAVORİ HEAVY METAL GRUPLARIM VAR"



2016 yılında TOÇEV gecesinde Feridun Düzağaç ile şarkı söyleyen Cüneyt Çakır müziksiz bir dünya düşünemediğini ifade etti. Her insan hayal ettiği şeyi yapmalı diyen Çakır, hangi müzik türünü sevdiğini açıkladı: Rock ve Heavy Metal tarzını çok seviyorum. Manowar, Iron Maiden gibi favori gruplarım var. Bon Jovi ve Cranberries'i severim. Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın ölümüne çok üzüldüm. Maçlardan önce mutlaka müzik dinleriz, müzik olmadan olmaz. Manowar'ın "Thor" isimli şarkısı hayatımın şarkısıdır.



"KİTAPÇIYA GİTSENİZ ONUN BÜTÜN KİTAPLARINI AYNI ANDA GÖREMEZSİNİZ AMA BENİM KİTAPLIĞIMDA GÖREBİLİRSİNİZ"



Dünyaca ünlü gerilim ve korku yazarı Stephen King'e hayranlığını ifade eden Çakır, "Kitapçıya gitseniz onun bütün kitaplarını aynı anda göremezsiniz ama benim kitaplığımda görebilirsiniz. Özellikle "Kara Kule" serisinin hayranıyım. Türkiye'de bulamadığım kitaplarını yurtdışından getirtiyoruz." Aynı zamanda sıkı bir dizi izleyicisi olan Çakır, "Lost, Prison Break, Breaking Bad, Game of Thrones dizilerini seviyorum. Bu ara izlediğim internet dizisi ise Cansu Dere ve Haluk Bilginer'in rol aldığı "Şahsiyet". En sevdiğim iki film ise "Esaretin Bedeli" ve "Cesur Yürek". Bence "Esaretin Bedeli" gelmiş geçmiş en iyi 5 film arasındadır" dedi.

VIDEO - CÜNEYT ÇAKIR: MANOWAR, IRON MAIDEN, BON JOVI VE CRANBERRIES HAYRANIYIM