Cüneyt Özdemir'in acı günü
04.01.2026 15:03
IHA
İHA
Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, hayatını kaybetti.
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir, yaşamını yitirdi.
Özdemir’in cenazesi defnedilmek üzere Çorum Akşemseddin Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özdemir ailesi ve yakınları, Cüneyt Özdemir'in meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.