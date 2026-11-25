Fermantasyonu sağlayan faydalı bakterilerin zarar görmemesi için klorlu şebeke suyu yerine doğal kaynak suyu veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılması gerektiği belirtildi.

Her meyveden sirke yapılabileceğine dikkat çekilen etkinlikte, ayvanın tercih edilmesindeki temel amacın okul bahçesindeki ürünleri değerlendirmek ve çocuklara israfı önleme bilinci kazandırmak olduğu ifade edildi.

Etkinlikle öğrenciler, kullanılmadan çürümeye terk edilebilecek meyveleri üretime kazandırırken hem sıfır atık kültürünü öğrendi hem de kendi emekleriyle üretmenin mutluluğunu yaşadı.