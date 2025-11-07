D Maris Bay ve Argos in Cappadocia, Travel + Leisure World’s Best Awards 2026’da aday

Travel + Leisure World’s Best Awards, seyahat endüstrisinin en itibarlı değerlendirme platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca Travel + Leisure okuyucusunun katılımıyla gerçekleşen oylama dünyanın dört bir yanındaki destinasyonları, otelleri, havayollarını ve kruvaziyer hatlarını; konaklama kalitesi, hizmet, gastronomi, lokasyon ve genel deneyim gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor.

Bu yılki oylama 20 Ekim 2025 – 23 Şubat 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşiyor. Katılımcılar, Travel + Leisure’ın resmi web sitesinde yer alan https://wba.m-rr.com/home adresi üzerinden “Hotels in Turkey” kategorisini seçerek D Maris Bay ve Argos in Cappadocia için oy kullanabiliyor.

Travel + Leisure okuyucuları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi seyahat deneyimlerinden ilham alarak dünyanın en iyi otellerini seçiyor. D Maris Bay ve Argos in Cappadocia’nın, Türkiye’yi dünya seyahat sahnesinde temsil eden iki güçlü marka olarak bu saygın listede yer alması büyük bir gurur kaynağı olarak öne çıkıyor.