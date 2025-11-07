D Maris Bay ve Argos in Cappadocia, Travel + Leisure World’s Best Awards 2026’da aday
07.11.2025 15:36
Son Güncelleme: 07.11.2025 15:37
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en saygın seyahat ve yaşam tarzı yayınlarından Travel + Leisure tarafından düzenlenen ve okuyucu oylarıyla belirlenen T+L World’s Best Awards 2026 adayları açıklandı. Türkiye’nin iki eşsiz destinasyonunda yer alan D Maris Bay ve Argos in Cappadocia, “Hotels in Turkey” kategorisinde aday gösterildi.
Travel + Leisure World’s Best Awards, seyahat endüstrisinin en itibarlı değerlendirme platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca Travel + Leisure okuyucusunun katılımıyla gerçekleşen oylama dünyanın dört bir yanındaki destinasyonları, otelleri, havayollarını ve kruvaziyer hatlarını; konaklama kalitesi, hizmet, gastronomi, lokasyon ve genel deneyim gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor.
Bu yılki oylama 20 Ekim 2025 – 23 Şubat 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşiyor. Katılımcılar, Travel + Leisure’ın resmi web sitesinde yer alan https://wba.m-rr.com/home adresi üzerinden “Hotels in Turkey” kategorisini seçerek D Maris Bay ve Argos in Cappadocia için oy kullanabiliyor.
Travel + Leisure okuyucuları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi seyahat deneyimlerinden ilham alarak dünyanın en iyi otellerini seçiyor. D Maris Bay ve Argos in Cappadocia’nın, Türkiye’yi dünya seyahat sahnesinde temsil eden iki güçlü marka olarak bu saygın listede yer alması büyük bir gurur kaynağı olarak öne çıkıyor.
Argos in Cappadocia