D Maris Bay'de Antonis Remos heyecanı
04.09.2026 11:22
D Maris Bay, 16 Eylülde Yunan müziğinin sevilen isimlerinden Antonis Remosu ağırlamaya hazırlanıyor. (İlandır)
Ege ve Akdenizin buluştuğu büyüleyici yarımadada, eşsiz doğasını gastronomi ve müzik deneyimleriyle buluşturan D Maris Bay, 16 Eylülde Yunan müziğinin sevilen isimlerinden Antonis Remosu ağırlamaya hazırlanıyor.
D Maris Bay'de deniz kıyısında konumlanan Manos'ta gerçekleşecek gece, Ege mutfağının imza lezzetleriyle başlayacak ve Antonis Remos'un sahne performansıyla devam edecek.
Yunan müziğinin uzun yıllardır en sevilen sanatçıları arasında yer alan Antonis Remos, güçlü sesi ve sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.
Kariyeri boyunca hafızalarda yer eden şarkılara imza atan sanatçı, sevilen repertuvarıyla 16 Eylül gecesi D Maris Bay misafirleri için sahnede olacak.
Antonis Remos
D Maris Bay'in çam ormanları ve denizle çevrili atmosferi bu özel gecede Yunan müziğinin ritmiyle buluşacak. Manos'un Ege mutfağından ilham alan imza lezzetlerinden oluşan menüsü ile başlayacak akşam, ilerleyen saatlerde Antonis Remos'un canlı performansıyla devam edecek.
D Maris Bay'in Yunan taverna ruhunu yansıtan noktalarından Manos, deniz kıyısındaki konumu ve Ege mutfağından ilham alan lezzetleriyle gecenin gastronomi deneyimine ev sahipliği yapacak.
Off The Record by Pozitif kapsamında gerçekleşecek gece, Manos'un atmosferini Antonis Remos'un sahne performansıyla buluşturacak.
Detaylı bilgi ve rezervasyon için:
+90 539 933 68 43
D Maris Bay
Hisarönü Mevki, Yeni Datça Yolu 35. Km, 48380 Marmaris/Muğla
Telefon: (0252) 441 20 00
dmarisbay.com
D Maris Bay Hakkında
Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında, Datça Yarımadası’nın en özel koylarından birinde yer alan D Maris Bay; özel plajları, gastronomi deneyimleri, wellness olanakları, spor aktiviteleri ve eğlence anlayışıyla misafirlerine her ritme uygun ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuyor.
Çam ormanlarıyla çevrili konumu, turkuaz suları ve sezon boyunca devam eden seçkin iş birlikleriyle D Maris Bay, farklı deneyimler ve unutulmaz anılar arayan misafirlerini ağırlıyor.