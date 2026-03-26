D Maris Bay’de yeni sezon başlıyor

D Maris Bay, gastronomi dünyasının önde gelen markalarını bu sezon da bir araya getiriyor. Modern Japon mutfağının global temsilcisi Zuma, Akdeniz’in ikonik beach restoranı La Guérite, Yunan mutfağının modern yorumlarını sunan Manos, dünya çapında tanınan Nusr-Et ve otelin özgün lezzetlerini sunan D Maris Kitchen, bu yaz da misafirlere seçkin bir gastronomi deneyimi sunuyor.

130 yılı aşkın geçmişiyle İtalya’nın köklü gastronomi adreslerinden Aurora Capri, D Maris Bay’de misafirlerle buluşmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü İtalyan miksolog Giancarlo Mancino ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hazırlanan imza kokteyller gün batımında Lobby Terrace ve Green Hill’de sunulurken, Zuma x Silence Beach konsepti de bu yıl öğle saatlerinde Zuma’nın imza lezzetleriyle misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Wellness, Spor ve Yenilenme ile Dolu Bir Yaz

D Maris Bay’de wellness deneyimi, doğanın ritmiyle uyum içinde tasarlanan programlarla misafirleri karşılıyor. Çam ormanları ve deniz manzarasıyla çevrili Mytha Spa, yoga, meditasyon ve bedensel farkındalık pratiklerini içeren aylık aktivitelerle yaz boyunca sakinleşme ve yenilenme alanı sunuyor.

Bu sezon aktif yaşam programının öne çıkan iş birliklerinden biri ise Los Angeles merkezli global fitness markası Barry’s. Yüksek yoğunluklu interval antrenmanlarıyla (HIIT) tanınan Barry’s, 3–10 Temmuz tarihleri arasında D Maris Bay’de gerçekleştireceği sabah ve gün batımı grup antrenmanlarıyla yaz sezonuna yüksek enerji katacak.

Tenis ve Padel Dünyasından İkonik İsimler D Maris Bay’de

Kariyerinde 30’dan fazla ATP çiftler şampiyonluğu bulunan, Australian Open ve US Open Grand Slam zaferleri elde eden tenisçi Jamie Murray, Lux Tennis iş birliği kapsamında 3–9 Ağustos tarihleri arasında D Maris Bay’de düzenlenecek özel tenis programlarına liderlik ederek tenis tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Padel dünyasının saygın koçlarından Gustavo Pratto ise 21–24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek özel padel etkinliklerinde misafirlerle buluşacak. Dünya sıralamasının zirvesindeki oyuncular Arturo Coello ve Agustín Tapia’nın koçu olan Pratto, profesyonel padel dünyasında geliştirdiği antrenman metodolojileriyle tanınıyor.

Modanın Kalbi D Maris Bay’de Atıyor

D Maris Bay ile ikonik Fransız moda evi Dior arasındaki iş birliği bu sezon yeni bir boyut kazanıyor. Markanın ikonik Riviera estetiği, D Maris Bay’in havuz alanında ve Dior butiğinde özel olarak tasarlanan dekoratif dokularla yeniden hayat buluyor.

Mücevher tasarımının usta ismi Sevan Bıçakçı ve plaj modasının öncü markaları Eres, Mantero 1902 ve Cult Gaia yaz boyunca Informal mağası içerisinde hizmet veriyor. Odalarda ise bu yıl ilk defa misafirleri, Byredo’nun ikonik Gypsy Water koleksiyonuna ait özel banyo ürünleri karşılıyor.