D-Resort Göcek bu yaz Ulus 29 ve Da Mario'yu ağırlıyor
08.06.2026 16:56
D-Resort Göcek, yaz sezonu boyunca d.ream çatısı altındaki iki özel markaya Göcek’in eşsiz atmosferinde ev sahipliği yapıyor. Haziran ayında Da Mario’nun İtalyan lezzetleri D’Breeze’de, ağustos ayında ise Ulus 29’un imza bar deneyimi Q Lounge’da misafirlerle buluşuyor. (İlandır)
D-Resort Göcek, bu yaz sezonunda gastronomi deneyimini merkeze alan iki özel buluşmayla misafirlerine yeni deneyimler sunuyor. Türkiye’nin yeme-içme dünyasının sevilen adreslerinden Da Mario ve Ulus 29, pop-up konseptli deneyimleriyle Göcek’e taşınıyor.
Sezonun ilk buluşması 19-20 Haziran tarihlerinde D’Breeze’de gerçekleşiyor. İtalyan mutfağının zamansız ruhunu imza lezzetleriyle yorumlayan Da Mario, denizle buluşan D’Breeze atmosferine iki akşam boyunca özel bir seçkiyle konuk oluyor. Yaz sezonunun ikinci buluşması ise 21-22 Ağustos tarihlerinde Q Lounge’da gerçekleşiyor. Ulus 29 x Q Lounge Bar Takeover kapsamında Ulus 29’un bar menüsünden imza eşlikçi atıştırmalıklar ve imza kokteyller iki akşam boyunca Q Lounge’da misafirlerle buluşuyor.
D’Breeze’de Da Mario ile İki Geceye Özel İtalyan Dokunuşu
İtalyan mutfağının zamansız lezzetlerini yıllardır özgün yorumuyla sunan Da Mario, 19–20 Haziran tarihlerinde D-Resort Göcek’in denizle buluşan restoranı D’Breeze’de özel bir pop-up deneyimine imza atıyor. Akşam servisinde gerçekleşecek özel seçki, İtalyan mutfağının rafine tatlarını Göcek’in sakin ritmiyle bir araya getiriyor.
Da Mario’nun bu iki akşama özel hazırlanan menüsünde avokado ve enginar carpaccio, Parmigiano Reggiano eşliğinde dana carpaccio ve burratalı semizotu salatası gibi hafif başlangıçlar yer alıyor. Deniz mahsullü risotto, siyah trüf ve burratalı tagliolini ile kum midyeli linguine menünün öne çıkan tatları arasında bulunurken, quattro formaggi ve diavola gibi İtalyan pizza klasiklerini D’Breeze atmosferine taşıyor. Izgara levrek fileto ve porcini mantar soslu dana bonfile ana yemek seçkisini tamamlarken, klasik tiramisu ve çilek eşliğinde sunulan vanilyalı panna cotta deneyime tatlı bir kapanış ile eşlik ediyor.
Gün Batımından Geceye Uzanan Bir Deneyim
Yaz sezonunun ikinci gastronomi buluşması ise 21–22 Ağustos tarihlerinde Q Lounge’da gerçekleşiyor. İstanbul’un simge adreslerinden Ulus 29, iki geceye özel Q Lounge atmosferine taşınıyor. Ulus 29 x Q Lounge Bar Takeover kapsamında markanın klasikleşen bar lezzetleri ve imza kokteylleri, Göcek’in gün batımına eşlik eden özel bir deneyime dönüşüyor.
İki akşam boyunca misafirlere sunulacak seçkide 29 Çıtır Mantı, 29 Köfte, kokoreç, ördekli çıtır börek, karides tempura ve peynirli-trüflü çıtır gibi lezzetler yer alıyor. Ulus 29’un bar kültürünü yansıtan bu seçki, Q Lounge’un denize açılan atmosferinde yaz gecelerine güçlü bir dokunuş katıyor. D-Resort Göcek, yaz boyunca gerçekleşecek bu özel gastronomi buluşmalarıyla, Göcek’in sakin ritmini farklı gastronomi deneyimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.