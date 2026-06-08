D-Resort Göcek bu yaz Ulus 29 ve Da Mario'yu ağırlıyor

Da Mario’nun bu iki akşama özel hazırlanan menüsünde avokado ve enginar carpaccio, Parmigiano Reggiano eşliğinde dana carpaccio ve burratalı semizotu salatası gibi hafif başlangıçlar yer alıyor. Deniz mahsullü risotto, siyah trüf ve burratalı tagliolini ile kum midyeli linguine menünün öne çıkan tatları arasında bulunurken, quattro formaggi ve diavola gibi İtalyan pizza klasiklerini D’Breeze atmosferine taşıyor. Izgara levrek fileto ve porcini mantar soslu dana bonfile ana yemek seçkisini tamamlarken, klasik tiramisu ve çilek eşliğinde sunulan vanilyalı panna cotta deneyime tatlı bir kapanış ile eşlik ediyor.

Gün Batımından Geceye Uzanan Bir Deneyim

Yaz sezonunun ikinci gastronomi buluşması ise 21–22 Ağustos tarihlerinde Q Lounge’da gerçekleşiyor. İstanbul’un simge adreslerinden Ulus 29, iki geceye özel Q Lounge atmosferine taşınıyor. Ulus 29 x Q Lounge Bar Takeover kapsamında markanın klasikleşen bar lezzetleri ve imza kokteylleri, Göcek ’in gün batımına eşlik eden özel bir deneyime dönüşüyor.

İki akşam boyunca misafirlere sunulacak seçkide 29 Çıtır Mantı, 29 Köfte, kokoreç, ördekli çıtır börek, karides tempura ve peynirli-trüflü çıtır gibi lezzetler yer alıyor. Ulus 29’un bar kültürünü yansıtan bu seçki, Q Lounge’un denize açılan atmosferinde yaz gecelerine güçlü bir dokunuş katıyor. D-Resort Göcek, yaz boyunca gerçekleşecek bu özel gastronomi buluşmalarıyla, Göcek’in sakin ritmini farklı gastronomi deneyimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.