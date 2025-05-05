Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Kilosu bin 250 TL

Erzincan'da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarları topluyor.

PROTEİN ZENGİNİ

Doğada damar veya evlek adı verilen bölgelerde bulunan çaşır mantarı, lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

NADİR BULUNUYOR

Çaşır mantarının kilosu bu yıl bin 250 TL'den satışa sunulurken, fiyatın yüksekliği bazı vatandaşların dikkatini çekti. Ancak nadir bulunması ve toplanmasının zorluğu, bu yüksek fiyatı kısmen de olsa açıklıyor.

PİLAVLA BİRLİKTE TÜKETİLİYOR

Çaşır mantarı, çoğu zaman aynı kök üzerinde birden çok olarak yetişir. Yöresel olarak daha çok tereyağında kavrularak ve ateşte közlenerek yenir. Pilav içerisine konulduğu, ayrıca sac tava içerisinde et ile karıştırarak tüketildiği de olur.