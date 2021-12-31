Dakota Johnson, Chris Martin ilişkileri hakkında konuştu: Aşkımızı evde yaşamayı tercih ediyoruz

Dakota Johnson, Elle dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda sevgilisi İngiliz müzik grubu Coldplay'in solisti Chris Martin ile göz önünde bulunmamalarına açıklık getirdi. Johnson "Hem Chris hem de ben yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da etkisiyle ilişkimizi gözlerden uzakta, evde yaşamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde mahrem kalmak ilişkiyi daha sağlıklı kılıyor bence" dedi.



Oyuncu Melanie Griffith ile Don Johnson'ın kızı olan Johnson, kendisini daha yaşlı hissettiğini söyledi. 32 yaşındaki Hollywood yıldızı "Bu duygumun nedeni birbirinden farklı çok fazla hayat yaşamış olmam" dedi.



Öte yandan Chris Martin, 2016'da boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan oyuncu Gwyneth Paltrow ile de dostluğunu sürdürüyor.

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