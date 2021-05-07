Danilo Zanna: Kadın şefler için mutfak zor

İtalya şef Danilo Zanna, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk oldu. YouTube kanalında Gence’nin sorularını yanıtlayan Zanna, kadınların profesyonel mutfaklarda erkek baskısına maruz kaldığını itiraf etti.

"KABUL ETMİYORLAR"

Zanna “Şu an profesyonel mutfaklarda birçok kadın var. Yeterli mi? Keşke daha fazla olsa. Kadın için mutfak zor çünkü birçok erkek yükselmelerine izin vermiyor. Kompleks ve ego var. Mesela Sıdıka diye bir arkadaşım var. Türkiye’de tanıştığım en başarılı şeflerden... Ama yanındaki şefler onun büyümesine hiç izin vermedi. Erkekler orayı kendi alanı gibi görüyor.‘Kadın benden daha iyi’yi kabul etmiyorlar” dedi.

"İYİ BİR AŞKI YEMEĞE TERCİH EDERİM"

Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna, “İyi bir aşk yaşamayı iyi bir yemeğe tercih ederim” dedi. “Başka bir ülkede yaşayacağımı biliyordum ama ünlü olacağımı düşünmüyordum” açıklamasını yapan ünlü şef, son dönemde fiziksel anlamda değişimde olduğunu söyledi.

