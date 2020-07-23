Danilo Zanna Kimdir? MasterChef Danilo Zanna’nın eşi kimdir?

İtalyan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşin en küçüğü olan Zanna, İtalya'da gastronomi bölümünü okudu.

Aynı zamanda aile restorantlarında kariyerine başladı. Seyehat amacıyla Türkiye'ye geldi ve burada Tuğçe Demirbilek Zanna ile tanışıp evlendi.



Çeşitli TV programlarında şeflik yaptı, workshoplar hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmanlık yaptı.

2012 yılında evlenen Zanna çiftinin bu evliliğinden 2013 doğumlu Zeno isminde bir çocukları dünyaya geldi. Türk yemekleri ile yakından ilgilenen ve bu yemek kültürü üzerine kariyer yapmak isteyen Danilo Zanna İtalya'da ki kariyerini tamamen bırakarak Türkiye'ye yerleşip yaşamına burada devam etti.



Danila Zanna'nın Mecidiyeköy‘de bir restoran açtı. Ünlü isimin Türkiye genelinde tanınmasını sağlayan ve popülerliğini arttıran program ise 2015 yılında yayınlanan “Elin Oğlu” isimli canlı yayınlanan talk-show programı oldu.

Bir süre NTV ekranlarında da program yapan ünlü şef şu sıralar MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapmaya devam ediyor.

