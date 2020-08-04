Danla Bilic ile Murat Ceylan'dan aşk iddialarına fotoğraflı yanıt

Son günlerde yaz tatili için Bodrum- Çeşme arasında mekik dokuyan Danla Bilic, magazin gündeminden düşmüyor. Estetik ameliyatları ve Gigi Hadid’e olan benzerliğiyle konuşan Danla, son günlerde aşk hayatıyla gündemde.

Yakın arkadaşı Cemal Can ile bir süre evli olduğu söyleyerek şaka yapan Danla Bilic’in, Cemal ile sevgili olduğu öne sürüldü. Ardından MasterChef 2020 yarışmacılarından Emir Elidemir'in favorisi olduğunu açıklayan Bilic'in bu kez Elidemir ile aşk yaşadığı iddia edildi.Bilic'in adı son olarak Survivor sunucusu Murat Ceylan ile anılmaya başlandı.

Sosyal medyada konuşulan Danla Bilic ve Murat Ceylan arasındaki aşk söylentilerine ilk tepki fenomenden geldi. Danla Bilic, Bodrum'da bir araya geldiği Murat Ceylan ile fotoğrafını sosyal medyadan “Şimdi haberim oldu hayırlı olsun” notunu ile paylaştı.



'TATİLDE SINIFTA KALDIK'