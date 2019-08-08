BBC'nin haberine göre, Çılgın Çocuklar (Spy Kids) ve Ustura (Machete) filmlerinde Machete karakterini canlandıran Danny Trejo, şahit olduğu kaza sonucu araçta sıkışan bebeği olay yerindeki bir görgü tanığının da yardımıyla kurtardı.

İki aracın çarpışması sonucu içinde bir kadın ve bebeğin olduğu aracın ters döndüğünü aktaran Trejo, öncelikle sürünerek arabanın kırılan camından içeriye ulaşmaya çalıştığını ancak bulunduğu açıdan bebeğin kemerini çözemediğini söyledi.



Trejo, daha sonra yardıma gelen ve adının Monica Jackson olduğunu söyleyen kadının aracın diğer tarafından içeri doğru sürünerek emniyet kemerini çözmesiyle kendisinin bebeği araçtan çıkarabildiğini dile getirdi.

Trejo ve Jackson, araçtaki yaralı kadının, kendilerinden çocuğu kurtarmalarını istediğini ifade etti. Yerel televizyon kanalı KABC-TV, kazada kimsenin ağır yara almadığını ancak 3 kişinin sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğünü aktardı.



75 yaşındaki aktör Danny Trejo, Instagram hesabından paylaştığı kazaya ilişkin röportajda, sürücülere yollarda "dikkatli olmaları" çağrısı yaptı.