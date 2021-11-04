Dave Gardner ile Liv Tyler ayrıldı

David Beckham'ın en iyi arkadaşı Dave Gardner ile birlikte olan Liv Tyler, yedi yıllık ilişkisini bitirdi.



İddialara göre; çift, giderek ayrı hayatlar yaşadıktan sonra mart ayında yollarını ayırdı. İkilinin, altı yaşında Sailor Gene ve beş yaşında Lula Rose olmak üzere iki çocuğu var.



Çifte yakın bir kaynak konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dave ve Liv ilk karantina sürecini birlikte geçirdiler ve ebeveyn olarak harika bir ekip oldular ama ne yazık ki birbirlerinden ayrıldılar ve giderek ayrı hayatlar yaşıyorlar. Her ikisi de kariyerlerine odaklanmak istedi. Mart ayında resmi olarak yollarını ayırdılar, ancak çocuklarının iyi olduğundan emin olmak için sessiz kaldılar."



NTV’yi sosyal medyadan takip edin