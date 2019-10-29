David Beckham'dan çocuklarına öğütler

İngiliz eski futbolcu David Beckham, babasından aldığı "Sıkı çalış, tutkulu ol ve ailenize iyi bak" tavsiyesini, çocuklarına öğütlediğini söyledi

Davidbeckham.jpg
Davidbeckham.jpg

29.10.2019 - 09:58 Son Güncelleme : 29.10.2019 - 10:29

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

David ve Victoria Beckham çocuklarıyla birlikte Elton John'un mega yatında

David ve Victoria Beckham çocuklarıyla birlikte Elton John'un mega yatında

David Beckham, GQ’nun sorularını yanıtladı. Çevresinde her zaman doğru insanlar bulundurduğunu anlatan eski futbolcu, “Ailemdeki bireyler çok çalışkandı, ben de etrafımı böyle insanlarla donattım. Bunun önemli olduğuna inanıyorum. Yaptığım her işte tutkuluyumdur. 90 bin kişinin önünde top da koştursam, evde çocuklarla da oynasam bu böyledir. Hep kazanmak istemişimdir” dedi.

David Beckham, Victoria Beckham ve Brooklyn Beckham GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde

Azimli bir futbolcu olmanın, kendisini hırslı bir iş insanına dönüştürdüğünü söyleyen Beckham, “16 kişilik bir ofisim var ve her gün mesai yapıyorum. Çocuklarıma tavsiyem de çok çalışmaları olur. Babamdan da aynı öğüdü almıştım. Sıkı çalışın, tutkulu olun ve ailenize iyi bakın. Hepsi bu” şeklinde konuştu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...