David Harbour "Behemoth!" filminin kadrosundan ayrıldı

"Stranger Things" dizisiyle gündemde olan oyuncu David Harbour, Tony Gilroy imzalı "Behemoth!" filminde Pedro Pascal ve Olivia Wilde ile başrolleri paylaşmaya hazırlanıyordu.

Oscar adayı senarist ve yönetmen Tony Gilroy’un yazıp yöneteceği filmde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. David Harbour, projeden ayrıldı.

Ünlü oyuncunun "Stranger Things" dizisinin final sezonu sürecinde yorulduğu ve bu sebeple filmden ayrıldığı iddia edildi.

Müzisyen bir aileden gelen ve Los Angeles'a dönen bir çellisti konu alan "Behemoth!" filminde Harbour'ın yerine kimin geçeceği ise henüz bilinmiyor. Vizyon tarihi belli olmayan film için hazırlıklar sürüyor.