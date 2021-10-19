Defne Samyeli ile Mustafa Sandal'ın tazminat davasında karar

Defne Samyeli, Mustafa Sandal için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurarak açtığı tazminat davasında karar çıktı.



DEFNE SAMYELİ DAVAYI KAYBETTİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Sandal avukatı Elif Özpağda ile Samyeli’nin de avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.



Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Sandal’ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Samyeli’nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

NE SÖYLEMİŞLERDİ?



Samyeli mahkemeye sunduğu dilekçede,”“Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz” demişti.



Mustafa Sandal avukatı Elif Özpağda aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 1 liralık tazminat davasına karşı olarak, ‘”Mustafa Sandal müzik alanında söz yazarı, besteci ve yorumcudur. Albümleri toplamda 14 milyonun üzerinde satış yapmıştır. Mesleğinde başarılı bir sanatçıdır bu nedenle kitabının reklamı için Defne Samyeli’yi kullanması söz konusu değildir. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur” denilmişti.