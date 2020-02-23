Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli önceki gece Nişantaşı’nda magazin muhabirleriyle karşılaşınca kaçmak isterken kazaya yol açtı. Hürriyet’in haberine göre, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz’la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı.



Önündeki aracın yolu kapatmasından dolayı ilerleyemeyen ve panik yaşayan şarkıcı, geri gitmek için gaza basınca bir kameramanın ayağını ezdi. 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemeyen Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi. Daha fazla konuşmak istemeyen şarkıcı, muhabirlerden müsaade alarak evine gitti.



Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.