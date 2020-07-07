Defne Samyeli uzlaşmazsa Mustafa Sandal'a dava açılacak

Beni Ağlatma isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği sunucu Defne Samyeli tarafından savcılığa şikayet edilen şarkıcı Mustafa Sandal, ifadesinde, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli’ni onore ettim” dedi. Savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.



"Dilekçede, Mustafa Sandal'ın kitabında bir zamanlar Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını iddia ettiği belirtilerek, ikili arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı, bu ifadelerin hayal ürünü olduğu ve Sandal’ın kendisinin gündemde kalması ve hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftira atmaktan kaçınmadığı belirtildi.



Başlatılan soruşturma kapsamında Sandal ifadeye çağırıldı. Sandal, savcıya verdiği ifadesinde, “Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli’ni onore ettim” dedi.



Savcılık, Sandal’ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; Samyeli uzlaşırsa dosya kapanacak, uzlaşmazsa Sandal hakkında dava açılacak.