Defne Samyeli corona virüse yakalandığını duyurdu

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla corona virüse yakalandığını açıkladı.

Samyeli, paylaşımının altına, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik" notunu düştü.

"BENİMLE TEMASI BULUNANLAR HEMEN TEST YAPTIRSIN"

Kendisi ile teması bulunanlara test yaptırma çağrısı yapan Samyeli, "Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum" dedi.

Tedavisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Samyeli, "Hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

KONSERİ İPTAL OLDU



Karantinada olması sebebiyle 4 Eylül tarihindeki konserinin iptal olduğunu duyuran Samyeli, şu ifadelere yer verdi:



"Bu durumda 4 Eylül’de Moda Deniz Kulübü ‘ndeki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım.. Sağlık olsun"